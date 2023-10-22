الدوحة - فريد عبدالباقي



زاحم الغرافة منافسه نادي السد على صدارة الدوري القطري لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على معيذر 5-2، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والتي أقيمت أمس الاول، حيث سجل خماسية الغرافة كل من الجزائري ياسين براهيمي هدفين في الدقيقتين (88 و90+4)، والإيفواري يوهان بولي في الدقيقة (45+4)، ودامي تراوري (48)، والجزائري فريد بولاية (68)، فيما سجل جمال حامد هدفي نادي معيذر في الدقيقتين (61 و90+2).



وبذلك، رفع الغرافة رصيده إلى 13 نقطة، ليشارك السد في صدارة الدوري بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد معيذر عند 4 نقاط في المركز الثامن.



وفي المقابل، استطاع الجزائري مجيد بوقرة، في قيادة فريقه الجديد المرخية، بعد توليه مهمة تدريب الفريق خلفا للإنجليزي أنتوني باتريك هدسون إلى تحقيق أول فوز له بالدوري، عندما حول تخلفه بهدف أمام الشمال إلى انتصار ثمين 2-1، ويدين بهذا الفوز الثمين إلى محترفه الغامبي يوسوفا نجي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين (45+3، و88)، فيما سجل ماجد محمد في الدقيقة 26 هدف الشمال.



وبفوزه الأول في المسابقة، بعد 5 هزائم، رفع المرخية رصيده إلى 3 نقاط وتقدم إلى المركز الـ 11، في المقابل مني الشمال بهزيمته الثالثة وتجمد رصيده عند 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات.



هذا، وتغادر بعثة نادي الدحيل إلى العاصمة السعودية (الرياض)، استعدادا لمواجهة النصر السعودي في ثالث جولات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا، والتي ستقام في الـ 9:00 مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد الأول بارك معقل نادي النصر، في حين، وصلت بعثة نادي الفيصلي الأردني إلى الدوحة، استعدادا لمواجهة السد في ثالث جولات المجموعة الثانية لدوري الأبطال، والتي ستقام في الـ 9:00 مساء غد على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.