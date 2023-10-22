أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا بإشهار الجمعية الكويتية للعمل البلدي، وتضمن القرار:



مادة 1



تشهر الجمعية الكويتية للعمل البلدي وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2



يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية: تم بوزارة الشؤون الاجتماعية تسجيل «الجمعية الكويتية للعمل البلدي» ومقرها الكويت لمدة غير محددة تهدف فيه الجمعية الى الاطلاع على اداء اعضاء المجلس البلدي ولجانه وتحليل الاقتراحات التي يتبناها اعضاؤه واقتراح معالجة نواحي القصور التشريعي واللائحي التي تواجه اعضاء المجلس البلدي في اداء مهامهم وتنمية ثقافة المجتمع حول دور المجلس البلدي.



وفيما يلي أعضاء الجمعية الكويتية للعمل البلدي:



٭ عبدالعزيز منصور علي الرشيدي.



٭ أحمد مبارك زيد المطيري.



٭ محمد راشد ناصر العتيبي.



٭ عبدالرحمن عبدالله إبراهيم الجعفر.



٭ عبدالله ادغيم دهام الرشيدي.



٭ أحمد محمد متعب الخميلي.



٭ فهد عايد حمود النصافي.



٭ نصار علي مبارك الرشيدي.



٭ مبارك علي مبارك الرشيدي.



٭ ناصر أحمد ساير العنزي.



٭ حامد بيان مناور الراجحي.



٭ سعد بيان مناور الراجحي.



٭ فهد رشيد سعد النويران.



٭ فايز محمد ناشي المطيري.



٭ عبدالرحمن عنيزان حمدان الهلفي.



٭ عيد سالم طلق الرشيدي.



٭ سعد فهد عبدالرحمن الشيتان.



٭ محمد مهاوش وقاف العنزي.



٭ خالد حمود حجرف الرشيدي.



٭ ضاري عبدالله فالح العجمي.



٭ نايف صالح راشد العريفان.



٭ مبارك عيد عايد النصافي.



٭ فرحان غازي منيع الله الرشيدي.



٭ أحمد ملهاب عيد الرشيدي.



٭ يوسف عربيد حسن العربيد.



٭ محمد رجعان غنام الرشيدي.



٭ محمد فالح مناور الراجحي.



٭ عبدالعزيز بدر مجاهد المطيري.



٭ سعد مساعد عايض الرشيدي.



٭ محمد سالم طلق الرشيدي.



٭ إبراهيم فالح مناور الراجحي.



٭ منصور أرشيد سعد الرشيدي.



٭ فايز مفلح فهد البيدان.



٭ محمد بيان مناور الراجحي.



٭ بدر ناصر أشيد الرشيدي.



٭ سعود عبدالله عيد الشتيلي.



٭ راكان فهد محمد الهاملي.



٭ علي محمد صالح الرشيدي.



٭ نايف ناصر إبراهيم الرشيدي.



٭ سليمان سالم مرضي الراجحي.



٭ زبن بيان مناور الراجحي.



٭ براك بيان مناور الراجحي.



٭ طلال مناور بيان الراجحي.



٭ حمد بيان مناور الراجحي.



٭ مناور لافي مناور الراجحي.



٭ خالد لافي مناور الراجحي.



٭ مساعد عبدالله فالح الراجحي.



٭ خلف عامر خلف الرشيدي.



٭ بدر عايد حمود الرشيدي.



٭ محمد مطلق سعدون الرشيدي.



٭ د.محمد مطلق عويران النصافي.



٭ عوض رجعان مناحي النصافي.



٭ حمد دهام دغيم الرشيدي.



٭ عبدالرحمن بندر عايد النصافي.



٭ حسن حمد حسن العجمي.



٭ منصور علي مبارك الرشيدي.



٭ عبدالعزيز ناصر عايد النصافي.



٭ أحمد عربيد حسن العربيد.



ويدير شؤون الجمعية مجلس ادارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتتكون الجمعية العمومية من الاعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية 6 اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط ان يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية.