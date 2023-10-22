عبدالعزيز الفضلي



أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع عن عجز فعلي في الوظائف التعليمية بالمدارس وذلك بسبب سوء التوزيع، مطالبا بالاسراع في سد العجز وابلاغه في موعد اقصاه يوم الاحد.



وقال الوزير المانع في كتاب وجهه لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه: «نحيطكم علما بأنه ومن خلال الزيارات اليومية للمدارس بالمناطق التعليمية الست وبمختلف مراحلها الدراسية، لوحظ وللأسف أن هناك عجزا شديدا في بعض المجالات الدراسية في المدارس بمقابل وفرة وزيادة ملحوظة في المدارس الأخرى مما يدل على سوء التوزيع وعدم مراعاة التوازن في الميزانيات وتماثلها بين الميزانية التقديرية والميزانية الفعلية».



ودعا الوزير مدراء عموم المناطق التعليمية لعمل اللازم وسد العجز في المدارس وفقا لمعيار الأحدث في التعيين ووفقا للمشاريع المعتمدة من التوجيهات الفنية للمجالات الدراسية، وموافاته بما تم مشفوعا بالمستندات المتعلقة بالميزانية الفعلية (الجدول الدراسي) وقرارات النقل التي ستصدر بهذا الشأن، على أن يصلنا الرد بحد أقصى الأحد 22 الجاري.