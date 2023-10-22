عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا يقضي بتكليف وكيل وزارة التربية رئيسا عاما لواضعي الأسئلة ورئيسا عاما لامتحان صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني للعام الدراسي 2023/ 2024 بفترتيه الدراسيتين الأولى والثانية، كما تضمن القرار أيضا تكليف وكيل وزارة التربية بإصدار التكاليف الخاصة بنواب ورئيس لجنة النظام والمراقبة لكونترولي القسم العلمي والقسم الأدبي والتعليم الديني خلال امتحانات الثانوية العامة بفترتيه الدراسيتين الأولى والثانية والدور الثاني والدور الثاني الاستثنائي، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.