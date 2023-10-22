حنان عبدالمعبود



ضمن أنشطة حملة «صحتك راس مالك» التي تنظمها الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) وبالتعاون مع إدارة مجمع الأفنيوز، نظمت الحملة يومين لتوعية رواد المجمع، مع خط الاستشارات الطبية الذي وضعته الحملة للرد على الاستفسار عن الجوانب الصحية، حيث تلقى عددا من الاتصالات من 400 سيدة من رواد المجمع حول للتوعية بسرطان الثدي وطرق الوقاية منه.



من جانبها، أشادت عضو مجلس إدارة حملة «كان» د. حصة الشاهين بالتعاون الذي قدمته إدارة المجمع باستضافة الحملة لإقامة يومين للتوعية، لافتة إلى تنوع الفعاليات، حيث قدمت كذلك أمسية «كلنا لحياة خالية من السرطان» وتضمنت حلقة نقاشية قدمتها عضو الفريق المساند في الحملة د.نادية المحمود، بمشاركة استشاري باطنية الحاصلة على البورد الكندي والأميركي في الباطنية والأورام «تخصص دقيق أورام ثدي» د.منى يوسف عبدالله، بالتنسيق مع رئيس مركز عبدالرحمن العبد المغني الصحي د.أنوار بوحمرة والتي تندرج ايضا ضمن البرامج التي تقدمها منطقة الفيحاء الصحية للسيدات، في قاعة حديقة الشهيد حسن الزعابي للطفل.



من جانبها، اختصت د.نادية المحمود المراحل النفسية التي تمر بها مريضة السرطان بالحلقة النقاشية، كما تناولت طرق تجاوز كل مرحلة، بينما قدمت د.منى يوسف أهم العلامات التي تمثل مؤشرا لوجود سرطان الثدي.



وأفادت د.حصة الشاهين بأن تنوع طرق التوعية من الأمور المهمة للفت الانتباه، مؤكدة على استمرارية هذه الأنشطة ضمن حملة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي بشراكة الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية.



وأشارت إلى أن الطبق الصحي من أهم الأمور التي تساعد المرضى، لافتة إلى ان رئيسة قسم التغذية بمركز الكويت لمكافحة السرطان مريم عبدالرحمن وفريق مرافق لها قاموا بتقديم ثلاث فقرات متنوعة لعمل الطبق الصحي للمرضى، بالإضافة إلى أفضل أنواع الأغذية للجسم.



وفي الختام، تم تقديم أطباق من المطبخ الكويتي بعد تعديل مكوناتها لتكون أطباقا صحية مع مراعاة المحافظة على نكهتها الأصيلة.



وشهدت الأنشطة المختلفة عرضا قدمته بدرية الطبيخ حول طريقة تنسيق باقة من الزهور، وجاءت بمشاركة شركة أوتلت للزهور، حيث قامت بتقديم طريقة إعداد باقة زهور مع تقديم الزهور للمتعافيات من السرطان ومساعدتهن في إعداد الباقة لتقديم الدعم المعنوي لدى مريضات سرطان الثدي، وحصلت جميع المشاركات على هدايا من حملة (كان) التي تعي أهمية دور الصحة النفسية وأهمية الدعم النفسي لدى مريضات السرطان، كما قام فريق الأيادي الخضراء البيئي بالمشاركة بفقرة عن إعادة التدوير، بالإضافة للمشاركة بالمعرض المقام على هامش فعاليات المهرجان لثلاثة أيام بمشاركة من جهات مختلفة منها الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان.