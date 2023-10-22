تمكنت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب من اكتساح المعركة الانتخابية لنادي الزمالك في كل مراكز مجلس الإدارة بعدما أسفر فرز الأصوات عن فوز حسين لبيب في مقعد الرئيس، وهشام نصر نائبا للرئيس، وحسام المندوه أمينا للصندوق بعدما أعادته اللجنة الأولمبية للسباق مرة أخرى رغم حكم القضاء الإداري باستبعاده.



وفي مقاعد العضوية فاز كل من أحمد سليمان، وهاني شكري، وهاني برزي، وحسين السيد، وعمرو أدهم ومحمد طارق. أما الأعضاء تحت السن، ففاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.



وقال حسين لبيب عقب فوزه بالانتخابات: «شكرا لأعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على ثقتها الغالية في القائمة الموحدة بالكامل.. الآن حان وقت العمل من أجل مصلحة نادي الزمالك، وأدعو جميع من تنافسوا على المقاعد المختلفة خلال الانتخابات إلى التواجد داخل النادي بهدف مساعدة القلعة البيضاء.



وفي الشأن نفسه، تمت إحالة ميزانية النادي عن العام المالي 2022-2023 إلى الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص المخالفات المحتملة واتخاذ ما يلزم من إجراءات سواء بإقرار عدم وجود مخالفات أو إحالتها لنيابة الأموال العامة، وذلك بعد رفض الميزانية من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك.



من جانب آخر، فشل فريق الأهلي في عبور عقبة سيمبا التنزاني في اللقاء الافتتاحي للسوبر ليغ الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (2-2)، وشهدت المباراة إهدار عديد من الفرص السهلة أمام مرمى سيمبا كانت كفيلة بحسم اللقاء مبكرا، وأكد مارسيل كولر في تصريحاته في المؤتمر الصحافي أنه غير سعيد بالتعادل رغم أن فريقه عادل النتيجة بعد تقدم المنافس، فيما وعد الحارس محمد الشناوي جماهير الأحمر بتحقيق فوز كبير في لقاء العودة الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة لحسم أول متأهل لنصف نهائي البطولة.



أحرز أهداف الأحمر المغربي رضا سليم (ق 45+1)، ومحمود كهربا (ق 63).



إلى ذلك، توج فريق الأهلي لكرة السلة بكأس السوبر المصري بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك (64-60) في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة خليفة الرياضية بدولة البحرين.



وفي أخبار دوري «النيل» المحلي، فاز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش 1-0 وحقق سيراميكا كليوباترا فوزا مستحقا على الداخلية 4-0. وتستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الرابعة بـ 3 لقاءات أولها في الرابعة عصرا بين المقاولون العرب وضيفه زد، وفي السابعة مساء يستضيف الإسماعيلي منافسه فاركو، وفي التوقيت نفسه يلعب مودرن فيوتشر مع بيراميدز.