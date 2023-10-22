مفرح الشمري



تغادر فرقة المسرح الكويتي لتمثيل الكويت في مهرجان الدن الدولي الرابع الذي سينطلق بعد غد في مسقط بسلطنة عمان من خلال مشاركة مسرحيتها «الساعة التاسعة» في عروض المسابقة الرسمية لمهرجان مسرح الكبار الذي تشارك فيه عدة دول عربية وإسلامية وأوروبية، المسرحية من تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي ومن تمثيل نخبة مميزة من الممثلين، وستعرض في المهرجان 30 الجاري.



وكذلك تشارك مسرحية «الأرانب» من إنتاج تريند أرت برودكشن للإنتاج الفني في عروض المسابقة الرسمية لمسرح الطفل وستعرض 28 الجاري، وهي من تأليف عثمان الشطي وإخراج بدر الشعيبي ومن تمثيل نخبة مميزة من الممثلين الواعدين في المسرح الكويتي.