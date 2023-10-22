القاهرة - محمد صلاح



أكدت الفنانة حنان مطاوع أن أحداث مسلسل «صوت وصورة» لا تخص قصة محاولة اعتداء طبيب على ممرضته وقع بالفعل منذ سنوات، وان تلك القضية تحدث في المجتمع كثيرا مع اختلاف المهن والطرق.



والمعروف أن حنان تجسد في العمل شخصية «رضوى» التي تعمل لدى طبيب يحاول الاعتداء عليها فتقرر معاقبته حتى لا تتعرض أي سيدة أخرى للأذى وتتحمل ضغوطا كبيرة من أجل تحقيق العدالة.



ويعرض المسلسل حاليا ويشارك في البطولة: نجلاء بدر ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمود عبدالتواب، وينتمي إلى قائمة المسلسلات الطويلة، حيث إن عدد حلقاته تبلغ 45 حلقة.