آلاء خليفة



وجهت رئيسة شبكة المرأة العربية للسلام المحامية كوثر الجوعان برقية إلى مؤتمر القاهرة الدولي للسلام المنعقد بالعاصمة الإدارية في جمهورية مصر العربية أشادت فيها بالدور المصري لاحتواء الأزمة الحالية في غزة.



وقالت الجوعان: حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية يكون من المفهوم بداهة انه ليس في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان يكون البشر أحرارا.



وأضافت أنه من منطلق ان الحـــــق في الحياة حق مـــــلازم لكل إنسان فإن القادة العرب ورؤســــاء الدول وممثليهـــا الأجانـــب في العالم تقع عليهم مسئوليـــــة كبيرة في إحقاق هــــذه الحقــــوق، وأن التاريخ سوف يسجل موقفهم وإرادتهم لأجل فلسطين.



وتمنت رئيسة شبكة المرأة العربية للسلام نجاح مخرجات المؤتمر في إنهاء الوضع المتأزم في غزة وتحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوســـط.