بشرى شعبان



أكد وكيل وزارة الشؤون بالإنابة عبدالعزيز المطيري أنه منذ بدء الأزمة في غزة بادرت الوزارة الى التواصل مع الجمعيات الخيرية المعنية وتمت الموافقة المباشرة على جميع طلبات جمع التبرع المقدمة منها. وأضاف المطيري في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية لمعرفة كيفية وصول هذه التبرعات للمتضررين في غزة، مطمئنا المتبرعين بأن تبرعاتهم تصل للمستحقين.



وأشار الى ان وزارة الخارجية حريصة على مراقبة التحويلات الخارجية للتبرعات وان تكون الى جمعيات وجهات معتمدة من قبل الخارجية، سواء في غزة او الدول القريبة المجاورة لها، مشددا على حرص الشؤون على توفير الموافقات بالسرعة الممكنة.



كما بين ان دور وزارة الشؤون يتمثل في متابعة ومراقبة التبرعات داخل الكويت وخارجيا وتستكمله وزارة الخارجية بالتأكد ان تكون الجهات الخيرية الخارجية معتمدة من قبلها، مشيرا إلى أنه لدى وزارة الخارجية آلياتها لمتابعة سير التبرعات خارجيا. وحول الحصول على الموافقات لجمع التبرعات، أكد المطيري ان الطلبات تقدم عبر النظام الآلي وتتم الموافقة الفورية الكترونيا. وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية حذرت المواطنين والمقيمين في بيان صحافي من التبرع لجهات مجهولة أو تلك التي لا تحمل ترخيصا رسميا منها، مبينة أن التبرع يكون فقط لدى الجمعيات الخيرية المعتمدة المسجلة لديها.



ودعت الوزارة إلى ضرورة التأكد من هوية جامع التبرعات وتبعيته لأي جهة من الجهات المصرح لها بجمع التبرعات، مؤكدة أن التبرع لا يكون نقدا وإنما بوسائل جمع التبرعات المصرح بها وهي (الكي-نت) أو الاستقطاع البنكي أو روابط الدفع الالكترونية وأجهزة الدفع الالكتروني.



كما حذرت من إطلاق حملات لجمع التبرعات قبل الحصول على موافقة مسبقة من الادارة المختصة تجنبا للمساءلة القانونية والتزاما بقانون تنظيم الترخيص بجمع المال للأغراض العامة.