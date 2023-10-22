في إطار استمرار حملات النظافة بمراكز بلديات المحافظات، قام مركز الفحيحيل للنظافة العامة وإشغالات الطرق، وبتوجيه من مدير فرع بلدية الأحمدي عبدالعزيز الشريان، بحملة موسعة إثر تلقيه شكوى من سكان قطعة 6 خلف المطافي بوجود سيارات مهملة، حيث قام الفريق بمشاركة آليات وزارة الدفاع برفع بعض سيارات النقل الثقيلة والطراريد بلغت 4 طراريد و12 شاحنة وسيارات بالإضافة إلى وضع 42 إنذارا على طراريد وسيارات مهملة.



شارك في الجولة مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق نواف المطيري وبحضور رئيس قسم المركز محمد البطحاني ومشرف مركز الفحيحيل محمد قنيص الهاجري ومشرف النوبة ج عبدالعزيز العازمي والمفتشون عبدالله خالد وعلي الصعفاك.