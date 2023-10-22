تكـتــب «كـيـدزانـيــــا» الكويت صفحة جديدة في كتاب المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث شاركت في «معرض السيارات العالمي» 2023 الذي أقيم في أرض المعارض بمشرف، في القاعات 5 و6 و7 خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى



1 أكتوبر الجاري، حيث شاركت «كيدزانيا» الكويت في دعم المعرض بتقديم عروضها الفنية والاحترافية، لجذب انتباه الأطفال، أثناء تجول أولياء الأمور في المعرض.



ورحب فريق رايتس كيبرز - بيبوب وبيكا بالأطفال وأولياء أمورهم في جناح «كيدزانيا»، للاستمتاع بمشاركة ممتعة ومثيرة.



وشارك جميع تجار السيارات في الكويت بنحو 50 علامة تجارية، بدءا من السيارات الأكثر فخامة وصولا إلى الأكثر اقتصادية، وبدءا من السيارات الرياضية وصولا إلى العائلية، وكان حضور «كيدزانيا» لدعم هذا الحدث موضع تقدير كل هؤلاء.



و«كيدزانيا» هو مفهوم حائز جوائز ومعترف به دوليا، لمزجه الفريد بين الترفيه والتعليم للأطفال واحتفالا بمرور 10 سنوات على تواجدنا في الكويت، وتتقدم بالشكر لجميع شركائنا الذين يزيد عددهم على 36 شريكا، والذين كان العديد منهم معنا منذ بداية تأسيسنا، وفي «كيدزانيا»، ويمكن للأطفال الآن تجربة ما يعنيه العيش في العالم الحقيقي، وفهم كيف يصبحون مواطنين مسؤولين، من خلال لعب الأدوار الواقعية، والتعرف على المهن المختلفة، وفهم مسارات العمل الداخلي للمدينة ومفهوم إدارة الأموال.