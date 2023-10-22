صدر مؤخرا عن دار شيماء الملا للنشر والتوزيع كتاب «الذكاء الاصطناعي Chat GPT» الإمكانيات وأوجه القصور ومعالجة اللغة الطبيعية وكيف سيؤثر على المهن الحالية والمستقبلية، للكاتبة والباحثة شيماء الملا.



وتحدثت الباحثة في المقدمة عن اجتياح Chat GPT العالم بشكل سريع، حتى أصبح حديث الناس جميعا، لما يملكه من قدرات استثنائية، فهو قادر على كتابة القصائد والمقالات ووصف المنتجات، والترجمة لعدة لغات، وتقديم الأفكار الإبداعية للمحتوى، وتحليل البيانات وتقديم الأدلة والاستشارات المختلفة، وغير ذلك الكثير.



وأضافت الملا أنه على الرغم من أن مواضيع هذا الكتاب مرتبطة بالتقنيات والذكاء الاصطناعي، فإنه لا يهدف للدخول في أعماق تقنيات وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التخصصية، ولا يخاطب جمهورا متخصصا في هذا المجال التقني، فالجمهور المستهدف من هذا الكتاب هو المستخدم العادي الذي يتلقى خدمات الذكاء الاصطناعي في المؤسسة التعليمية أو الصحية أو في المصنع أو الشركة أو في أي مجال من مجالات الحياة المعاصرة.



فالذكاء الاصطناعي، وخصوصا روبوتات المحادثة Chat GPT وصلت وبسرعة البرق لجميع فئات المجتمع وجميع مجالات الحياة العصرية، وعلى الرغم من أن عمر Chat GPT لم يكمل العام الأول أثناء إعداد هذا الكتاب، فإنه يمكن القول إنه أصبح حديث الساعة عالميا، كما تزايد الجدل حول إمكانياته ومخاطره على المهن الحالية والمستقبلية، ويمكن القول إن الاهتمام بتقنية Chat GPT بشكل واسع ليس فقط للاستفادة من قدراته، ولكن لتجنب مخاطره، أو على الأقل التعرف عليها.



وقسمت الكاتبة الملا كتابها إلى 8 فصول، تحدثت في الفصل الأول عن الذكاء الاصطناعي وأهم تطبيقاته في مجالات الحياة العصرية، وشرحت في الفصل الثاني روبوتات المحادثة Chat bots واستخداماتها المختلفة، ضاربة عددا من الأمثلة الشائعة لهذه الروبوتات.



وفي الفصل الثالث أوردت الملا مقدمة تعريفية للمحولات التوليدية المدربة مسبقا Chat GPT ومعالجة اللغة الطبيعية، كما قدمت في الفصل الرابع دليلا عمليا خطوة فخطوة لكيفية استخدام Chat GPT، وشرحت في الفصل الخامس تأثير Chat GPT الإيجابي والسلبي على عملية التعليم والتعلم مع أمثلة ونصوص توضيحية، كما فصلت في الفصل السادس تأثير Chat GPT سلبا وإيجابا على الإعلام والإعلان والكتابة بأنواعها المختلفة.



وعرضت الملا في الفصل السابع تأثير Chat GPT على المهن الحالية والمستقبلية التي يمكن أن تتأثر بهذه التقنية، وإمكانية حلولها محل البشر في هذه المهن، كما أوضحت في الفصل الثامن العيوب وأوجه القصور في استخدامات Chat GPT في إعطاء استشارات تخصصية وعدم التحقق من صحة المعلومات المقدمة.



يقع الكتاب في 336 صفحة من الحجم الوسط، أهدته الكاتبة شيماء الملا إلى المتفائلين والمتشائمين من ازدياد قدرات وأدوار الذكاء الاصطناعي في حياتنا، متمنية أن يقدم هذا الكتاب توضيحا حول عدد من المفاهيم المنتشرة، ويجيب عن عدد من الأسئلة المتكررة والشائعة حول تقنية Chat GPT.