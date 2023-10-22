احتفل د.راشد سعد العليمي بزفــاف نجــله سعد على كريمة فوزي علي بوزبر بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.