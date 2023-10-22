twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح العليمي الأحد 2023/10/22 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2317 A+ A- استمع المعرس سعد راشد العليميالشيخ علي الجابر يهنئ د.خالد ود.أحمد وعلي ود.راشد العليمي والمعرس سعد العليمي وفوزي بوزبرفهد الشعلة ورائد الحزيمي وناهس العنزي يباركون (متين غوزال)محمد المطير يقدم التهانيد.بدر الملا يباركد. أحمد مطيع يباركعبدالله الأنبعي يهنئ المعرس سعد العليمي ووالد العروس فوزي بوزبرالسفير العماني د.صالح الخروصي يباركصالح الفضالة مهنئاد.عبداللطيف السنان وعبدالوهاب السنان يباركاند.حمد المطر يقدم التهانيعبدالله المضف مهنئارائد الغانم وسعدون حماد وعم العروس محمد بوزبر يباركونالشيخ حمد فهد الصباح يقدم التهانيد.عثمان الخميس مهنئاد.ناظم المسباح يباركد. أحمد الكوس مباركام.حمد البرجس يهنئد.محمد العوضي يباركالمعرس سعد العليمي مع والده د.راشد العليمي وشقيقه فيصل العليميخالد الساعي ود.علي العمير يهنئانفيصل العنزي ومحمد النمش يهنئانالمعرس سعد راشد العليمي متوسطا عددا من الأصدقاء في لقطة للذكرىيوسف الغانم وعبدالعزيز الغانم يباركان للمعرس سعد العليمي احتفل د.راشد سعد العليمي بزفــاف نجــله سعد على كريمة فوزي علي بوزبر بحضور جمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة. ألف مبروك.