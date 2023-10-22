علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، أن موظفي وزارة التجارة والصناعة حصلوا على 255.8 ألف يوم إجازة في 2022، لنحو 80.9 ألف إجازة خلال العام. وتفصيليا، أظهرت البيانات أن الموظفين الرجال حصلوا على نحو 30% من تلك الإجازات بواقع 77.8 ألف يوما من بينها 74 ألف يوم إجازة للموظفين المواطنين و3618 يوم إجازة للموظفين غير الكويتيين.



وحصلت الموظفات على 70% من الإجازات الممنوحة في الوزارة خلال العام بواقع 177.98 ألف يوم، من بينها 117.6 ألف يوم إجازة للموظفات الكويتيات ونحو 60.37 ألف يوم للموظفات غير الكويتيات.