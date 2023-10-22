طارق عرابي



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء» عن أن هناك إقبالا كويتيا متزايدا على ممارسة أنشطة التسويق والصيرفة والفنادق والأغذية، إذ ظهر أن هناك 15 قطاعا تجاريا تستحوذ على 90% من تراخيص الأنشطة التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة للشركات والأفراد في الكويت، إذ بلغت قيمت التراخيص التجارية للأفراد والصادرة عن الوزارة لتلك الأنشطة نحو 2904 تراخيص من إجمالي 3244 ترخيصا صدرت عن الوزارة خلال 2022.



وتفصيليا، تصدر قطاع أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها القائمة بنحو 567 ترخيصا تشكل نحو 17.5% من التراخيص الصادرة خلال العام، إذ تضمنت 526 ترخيصا لشخص طبيعي، و41 ترخيصا لشخص اعتباري.



وحل ثانيا تراخيص قطاع المنسوجات والكماليات التي استحوذت على 10.7% من التراخيص بواقع 347 ترخيصا من التراخيص الصادرة خلال العام بواقع 304 تراخيص للأشخاص الطبيعيين، و43 ترخيصا للأشخاص الاعتباريين، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الحرف البسيطة بواقع 314 ترخيصا من بينها 273 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و41 ترخيصا لأشخاص اعتباريين.



وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع التسويق والصيرفة والفنادق بـ 265 ترخيصا من بينها 255 لأشخاص طبيعيين، و10 لأشخاص اعتباريين، وجاء خامسا قطاع الأغذية بـ 258 ترخيصا منها 200 لأشخاص طبيعيين، و58 لأشخاص اعتباريين، فيما جاء سادسا قطاع خدمات الأعمال التجارية بـ 236 ترخيصا من بينها 235 لأشخاص طبيعيين وترخيص لشخص اعتباريين.



وجاء قطاع المنتجات الحيوانية والنباتية في المرتبة السابعة بـ 140 ترخيصا من بينها 122 ترخيصا لأشخاص طبيعيين، و18 ترخيصا لأشخاص اعتباريين، وحلت في المرتبة الثامنة أنشطة خدمات الصيانة والإصلاح (حرف بسيطة) والخدمات المتصلة بها بواقع 118 ترخيصا من بينها 102 ترخيص لشخص طبيعي و16 ترخيصا لأشخاص اعتباريين.



وحل في المرتبة التاسعة قطاع الأثاث والأجهزة بـ 117 ترخيصا من بينها 110 تراخيص للشخص الطبيعي و7 تراخيص للشخص الاعتباري، وجاء في المرتبة العاشرة قطاع المقاولات (مكاتب) بواقع 97 ترخيصا جميعها لأشخاص طبيعيين، فيما جاء في المرتبة 11 أنشطة صناعة المنسوجات والملبوسات والجلود والخدمات المتصلة بها بـ 95 ترخيصا منها 91 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و4 تراخيص لأشخاص اعتباريين.



وجاء قطاع الإصلاحات والأعمال الحرفية في المرتبة الـ 12 بنحو 92 ترخيصا من بينها 87 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و5 تراخيص لأشخاص اعتباريين، فيما جاءت أنشطة الإقامة والطعام والخدمات المتصلة بها في المرتبة الـ 13 بواقع 90 ترخيصا من بينها 81 ترخيصا لأشخاص طبيعيين و9 تراخيص لأشخاص اعتباريين، وجاءت في المرتبة الـ 14 الأنشطة العقارية والخدمات المتصلة بها بنحو 87 ترخيصا جميعها لأشخاص طبيعيين، وحل في المرتبة الـ 15 نحو 81 ترخيصا لأشخاص طبيعيين في قطاع أنشطة المقاولات والخدمات المتصلة بها.