باهي أحمد



تتجه الإدارة العامة للطيران المدني لتطوير نظام إصدار هويات طاقم الطائرة، إذ تطرح في هذا الصدد ممارسة متخصصة لتطوير وصيانة نظام إصدار هويات طاقم الطائرة مقروء إلكترونيا، يأتي ذلك إلى جانب ممارسة أخرى لتطوير وصيانة البوابة الإلكترونية وملحقاتها في الإدارة، فضلا عن ممارسة ثالثة تتعلق بخدمة الصيانة نظام إرسال الرسائل النصية لدى الإدارة.



وفي سياق آخر، طلبت الإدارة العامة للطيران المدني من الجهاز المركزي للمناقصات العامة التعاقد المباشر لتوفير الدعم التشغيلي والفني لأنظمة إدارة الحركة ونظام الاتصالات الخاص بالمراقبة الجوية في مطار الكويت مع إحدى الشركات بمبلغ إجمالي 2.16 مليون دينار، وذلك استنادا إلى المادة 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار أمر المباشرة. وأرجأ جهاز «المناقصات» البت في الأمر وأحاله إلى القطاع الفني للمزيد من الدراسة.