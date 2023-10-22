بدأت هيئة أسواق المال منذ أواخر شهر سبتمبر الماضي حملتها التوعوية واسعة النطاق للتوعية بجائزة المسابقة الثانية للمستثمر الخليجي الذكي، والتي سبق لبرنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «ملم» الإعلان عن إطلاق نسختها الثانية خلال شهر أغسطس الماضي بعدما قام بإجراء تعديلات مهمة فيها مقارنة بنسختها الأولى، تتمثل بإضافة مسار رابع لمساراتها الثلاث السابقة، ومضاعفة قيمة جوائزها لنحو 4 أضعاف.



المسابقة الهادفة لتحفيز مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنتاج مواد توعوية تسهم في نشر الثقافة المالية، وتعزيز المفاهيم المالية المطلوبة، كالادخار والاستثمار، والتخطيط المالي، وامتلاك مقومات القرار الاستثماري الرشيد. تضم المسابقة مسارات الرسم، الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والكتابة، وتستهدف شرائح مجتمعية الأفراد وطلبة الجامعات والمدارس. أما عدد جوائزها فيبلغ 36 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال سعودي، وتمتد فترة المشاركة فيها حتى 12 نوفمبر المقبل. وسبق لـ «ملم» إطلاق النسخة الأولى من المسابقة خلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو ونوفمبر من عام 2022 قبل أن يعلن عن نتائجها في حفل أقيم لهذه الغاية في الـ 31 من شهر يناير من العام الحالي.