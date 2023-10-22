تخطت عملة «بيتكوين» حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، لتتجاوز مكاسبها خلال الأسبوع 10%.



وارتفعت أكبر عملة مشفرة تداولا في العالم 4.8% خلال اليوم إلى 30037 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع من أغسطس.



وبلغت القيمة السوقية المجمعة لسوق العملات الرقمية حوالي 1.08 تريليون دولار، في حين بلغ حجم التداولات حوالي 39.63 مليار دولار.



وصعدت عملة «إيثريوم»، وهي أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية بعد بيتكوين، بنحو 2.3% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتصل إلى 1600 دولار، بمكاسب أسبوعية بلغت 2.4%، وقيمة سوقية بنحو 190 مليار دولار.



وارتفع سعر عملة بينانس كوين بنسبة 1.7% ليسجل 214 دولارا، وصعدت سولانا بنسبة 11% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 26.732 دولارا، وبنسبة 23% خلال الـ 7 أيام الأخيرة.



وشهدت كاردانو ارتفاعا إلى 0.2507 دولار، وبنسبة 2.9%، فيما تصعد خلال الـ 7 أيام الأخيرة بنسبة 1%.



على الجانب الآخر، ارتفعت دوج كوين إلى مستوى 0.059740 دولار، وبنسبة 2%.