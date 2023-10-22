محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد أن الكويت حلت في المركز الثالث على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بعد السعودية والامارات على قائمة ترسيات العقود في سبتمبر حيث أرست عقود مشاريع بقيمة 1.072 مليار دولار، وكان العقد الأكبر من نصيب وزارة الأشغال العامة الذي ارسته على شركة ليماك القابضة التركية لتنفيذ اعمال الحزمة الثالثة في مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار الكويت الدولي والخاصة ببناء ساحات انتظار وممرات الطائرات، ومباني الخدمات في المبنى المذكور.



وضمت قائمة العقود التي ارستها الكويت في سبتمبر نحو 764 مليون دولار لعقد المبنى 2 بمطار الكويت الدولي، و104 ملايين دولار عقد بناء صهاريج مياه في مدينة المطلاع السكنية، و121 مليون دولار عقود بناء مراكز حضرية في مدينة المطلاع السكنية، و62 مليون دولار عقود خطوط كهرباء في محافظة الأحمدي ومدينة المطلاع، و13 مليون دولار لبناء مركز تسوق لحساب الهيئة العامة للرعاية السكنية، و8 ملايين دولار بناء ابراج مياه بمدينة المطلاع.



وقالت المجلة ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا - أرست في شهر سبتمبر ما قيمته 25.1 مليار دولار من العقود، واستمدت الترسيات قوتها من العقود التي ارستها المملكة العربية السعودية بواقع 16.1 مليار دولار لتحل في المركز الاول إقليميا وخليجيا، ما أدى الى رفع قيمة ترسيات العقود في الربع الثالث من العام الحالي الى 55.8 مليار دولار، وهو ما يقل عن قيمة الترسيات خلال الربع الثاني البالغة 65.8 مليار دولار، ولكنها تتجاوز قيمة نظيرتها البالغة 45.7 مليار دولار في الربع الأول من العام.



وقالت المجلة انه منذ بداية العام حتى الآن، بما في ذلك الربع الثاني الذي شهد ترسيات قوية، كان أداء سوق المشاريع الإقليمية أفضل بكثير في عام 2023 مما كان عليه في عام 2022، وقد تفوق أداء الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام على اداء الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغت قيمة اجمالي الترسيات نحو 167.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 108.4 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى سبتمبر في عام 2022. ومن المؤكد أن قيمة العقود التي ستشهد المنطقة ترسيتها خلال عام 2023 بأكمله ستتجاوز ما أرسي خلال عام 2022 والتي بلغت 167.5 مليار دولار.



وكانت أكبر العقود في المملكة عبارة عن 3 صفقات تتجاوز قيمة الواحدة منها ملياري دولار وما فوق، تمت ترسيتها من قبل شركة أرامكو السعودية لمرحلة التوسعة الثانية المقدرة بـ 10 مليارات دولار لمشروع إنتاج الغاز غير التقليدي في الجافورة، وفازت فيها شركات هندية وكورية جنوبية، بالاضافة الى شركة تكنيكاس ريونيداس الإسبانية.



وحلت الإمارات في المركز الثاني رغم تسجيلها نشاطا أكثر تواضعا في ترسية العقود في شهر سبتمبر، حيث بلغت قيمة الترسيات 3.4 مليارات دولار، وكان أكبرها عقدا بقيمة 2.2 مليار دولار وقعته شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مع فريق من الشركات المحلية والمصرية لبناء محطة معالجة مياه البحر في المرفأ.



وفي حين جاءت الكويت في المركز الثالث بترسيات بلغت قيمتها 1.072 مليار دولار، فقد حلت قطر والبحرين في المركزين الرابع والخامس بترسيات بلغت قيمتها 320 مليون دولار و16 مليون دولار على التوالي فيما غابت عمان عن قائمة مجلة ميد لهذا الشهر، وعلى نطاق منطقة الخليج الاوسع نطاقا سجلت ايران ترسيات بقيمة 2.1 مليار دولار فيما لوحظ غياب العراق عن القائمة، وعلى صعيد متصل سجلت مصر ترسيات قيمتها 1.9 مليار دولار ثم الجزائر بقيمة 52 مليون دولار وأخيرا الأردن بقيمة 29 مليون دولار.