في إطار المساعي المتواصلة لزيادة مصادر الدخل الأجنبي للمجموعة، أعلنت شركة Nat Energy التابعة للشركة القابضة المصرية- الكويتية، والتي تعد أكبر شركة في الشرق الأوسط لتوزيع الغاز، أنها تدرس حاليا توسيع عملياتها التشغيلية في أسواق جديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تستهدف الدول التي تتمتع باحتياطيات كبيرة من الغاز وتحتاج إلى إنشاء وتطوير شبكات توزيع الغاز إلى المنازل والمنشآت الصناعية.



حيث قامت شركة نات انرجي من خلال شركاتها التابعة بتصميم وتركيب وتشغيل أكثر من 13 ألف كيلومتر من شبكات الغاز وفقا لأحدث التقنيات والمعايير العالمية المتعارف عليها، كما قامت العام الماضي بتوزيع أكثر من 500 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2 مليون منزل و11 ألف منشأة تجارية وحوالي ألف مصنع.



كما تهدف الشركة إلى تطوير شبكات الغاز الطبيعي لدعم جهود تلك الدول في التحول إلى مصادر طاقة تحد من الانبعاثات الكربونية، ما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها نحو تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أن الغاز الطبيعي يعد أقل تكلفة من مصادر الطاقة الأخرى سواء للمنازل والمنشآت التجارية والمصانع، ما يخفف الأعباء عن مواطني تلك الدول ويخفض تكلفة الإنتاج على مصانعها.



على صعيد متصل، تقوم شركة نات انرجي من خلال شركتها التابعة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء «كهربا» بتوليد 115 ميغاواط من الكهرباء في محطات تمتلكها تم بناؤها باستخدام أعلى التقنيات الفنية ومولدات للكهرباء يتم توريدها من شركات عالمية رائدة في المجال وهي Wartsila وBergen، واستثمرت الشركة 10 ملايين دولار لزيادة قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية بمقدار 20 ميغاواط، لتصل إجمالي القدرة المركبة إلى 135 ميغاواط خلال الربع الأول من عام 2024.



وتقوم شركة «كهربا» بتوزيع أكثر من 325 ميغاواط كهرباء في منطقة برج العرب وأنشاص ومنطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وستصل قدرة التوزيع إلى 345 ميغاواط خلال الربع الأول من 2024. وقد نجحت الشركة في الحصول مؤخرا على امتياز توزيع الكهرباء بمنطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان بمساحة 10 ملايين متر مربع لمدة 25 عاما. وتنوي الشركة حاليا التركيز على النمو في نشاط توزيع الكهرباء وتطمح إلى الوصول 1 غيغا في توزيع الكهرباء خلال السنوات الـ 5 المقبلة.



وتواصل الشركة القابضة تنفيذ استراتيجيتها للتوسع الجغرافي والتشغيلي بنجاح وتتطلع لبدء جني ثمار تلك الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجموعة ضخت استثمارات بقيمة 129 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من إجمالي مبلغ 170 مليون دولار تستهدف المجموعة ضخها خلال عام 2023، وذلك وفقا للخطة الاستثمارية المعدة سلفا.