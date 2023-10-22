بلغت القيمة السوقية لأكبر البورصات في العالم نحو 85.2 تريليون دولار، واحتلت بورصة نيويورك صدارة بورصات العالم من حيث القيمة السوقية التي بلغت 25 تريليون دولار اعتبارا من أغسطس 2023، تلتها «ناسداك»- التي تشمل العديد من الشركات الكبرى منها «آبل» و«إنفيديا» - في المرتبة الثانية.



وتسيطر البورصتان الأميركيتان على 42.4% من القيمة السوقية للبورصات العالمية، وفقا لبيانات من الاتحاد العالمي للبورصات (دبليو إف إي)، وهيمنت أكبر خمس بورصات حول العالم على حوالي 60% من القيمة السوقية.



لكن بنك «جولدمان ساكس» يتوقع أن حصة الأسواق الناشئة من القيمة السوقية لسوق الأوراق المالية العالمية ستتجاوز نظيرتها في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.



وفي المركز الثالث، جاءت بورصة يورونكست بقيمة سوقية 7.2 تريليونات دولار، إذ اجتذبت المزيد من رأس المال منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبحلول أوائل عام 2021 تفوقت على بورصة لندن، وفي المركز الرابع جاءت بورصة شنغهاي في الصين بقيمة سوقية تبلغ 6.7 تريليونات دولار، تلتها في المرتبة الخامسة بورصة اليابان بقيمة سوقية 5.9 مليارات دولار، ثم في المرتبة السادسة بورصة شنتشن الصينية بقيمة سوقية تبلغ 4.5 مليارات دولار.



أما المركز السابع فجاء من نصيب بورصة هونج كونج بقيمة سوقية تبلغ 4.2 مليارات دولار، ثم المركز الثامن من نصيب البورصة الوطنية الهندية بقيمة سوقية تبلغ 3.5 مليارات دولار، ثم في المركز التاسع بورصة إل إس إي جروب في المملكة المتحدة بقيمة سوقية تبلغ 3.4 مليارات دولار.



وجاءت البورصة السعودية الأولى على مستوى بورصات الدول العربية بقيمة سوقية 3.1 تريليونات دولار، وحصلت بورصة أبوظبي للأوراق المالية على الترتيب الحادي والعشرين في القائمة العالمية بقيمة 0.8 تريليون دولار.