أعلنت مجموعة الساير، الشركة الرائدة في قطاع السيارات، بفخر، عن حصولها على إنجاز استثنائي كفائز أول في الدورة السادسة عشرة في الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة. وأقيم الحفل، المعروف عالميا بـ «الأوسكار الأخضر للشرق الأوسط»، في الثاني من أكتوبر الجاري، في فندق أنانتارا داونتاون في دبي. وساهم التفاني الاستثنائي لمجموعة الساير في مجال المسؤولية الاجتماعية والاستدامة في تحقيقها للمركز الأول بين 41 «بطلا للاستدامة» متميزا من جميع أنحاء العالم العربي.



وتحت رعاية م.الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الطيران المدني في رأس الخيمة وعضو المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، فازت مجموعة الساير في مسابقة الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة في الدورة السادسة عشرة بالمركز الأول عن فئة السيارات.



وأشاد البرنامج المرموق للجوائز، الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة (ACSRN)، بالتزام مجموعة الساير المستمر في تحسين الممارسات التي تغطي أربعة محاور رئيسية هي الاقتصاد والمجتمع والطبيعة والرفاهية.



وأعرب محمد ناصر الساير، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الاستدامة في مجموعـــة الساير، عن فخره الكبير بالاعتراف بفوزهم في الشرق الأوسط. وأرجع هذا النجاح إلى التزام مجموعة الساير بالمعايير الدولية مثل مبادئ العهد العالمي للأمم المتحدة، ومعايير المبــادرة العالمية للإبــلاغ، ونموذج مؤسســة الجودة الأوروبيــة، وأهداف التنمية المستدامة للأمــم المتحدة. أثبتت المنهجية التكرارية التي يعتمدها مجموعة الساير أهميتها في تحسين استراتيجيات الاستدامة والتصاميم الخاصة بهم كل عام. لعبت الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وتقييم لجنة التحكيم دورا حاسما في إثراء المعرفة والكفاءة في ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة في مؤسسة الساير.



وأكدت حبيبة المرعشي، مؤسسة ورئيسة والرئيس التنفيذي لشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، خلال حفل الجوائز الراقي، بأن جوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تتجاوز البرامج التقليدية للتكريم. إذ تعمل كمنصة ديناميكية تعزز التعليم والكفاءة ونشر أفضل الممارسات. من خلال عرض الأبطال ونماذج القدوة في العالم العربي، تتوافق الجوائز تماما مع عام الاستدامة في الإمارات في عام 2023، وتدعو هذه المرحلة الحاسمة الشركات والأفراد إلى اتخاذ خيارات مستدامة في عملياتهــم وحياتهم، وتبني أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بكل إخلاص.



وحققت جوائز العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة مصداقية واحتراما واعترافا هائلين من خلال دمج الأطر الدولية والمبادئ العشر للعهد العالمي للأمم المتحدة، وتحالف المستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة، وإطــار عمل معايير التقرير العالمية، ونموذج التميز في الأعمال، و17 هدفا للتنمية المستدامة للأمم المتحدة.



وبهذه المناسبة، تتوجه مجموعة الساير بخالص الامتنان إلى الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتنظيم هذا الحدث الرفيع المستوى في إظهار الجهود التي تبذلها الشركات والمؤسسات في تعزيز تدابير الاستدامة حيث ستظل مجموعة الساير ملتزمة بريادة مبادرات الاستدامة وتعزيز التغيير الإيجابــي الدائم للجميـــع، اليوم وفي المستقبل.