أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تقديم خدمتين جديدتين، الأولى خدمة طباعة البطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق عبر أجهزة الطباعة الفورية، كأول بنك في الكويت يتيح هذه الخدمة المتطورة بالتعاون مع شركة NCR التي تأتي في أعقاب إتاحة خدمة طباعة بطاقات السحب الآلي من خلال الأجهزة نفسها، بينما الخدمة الثانية تتيح للعملاء تحديث البيانات المالية الكاملة عبر أجهزة السحب الآلي، ليستكمل «بيتك» بذلك طباعة مختلف أنواع البطاقات من خلال الأجهزة وبشكل فوري وسريع وآمن، مؤكدا قدراته وإمكاناته التقنية وحرصه الدائم على تقديم أفضل الخدمات المميزة لعملائه.



وقال مدير الصراف الآلي والفروع الإلكترونية في «بيتك» مشعل مندني إن أيا من عملاء «بيتك» يستطيع حاليا طباعة بطاقته الائتمانية أو بطاقة الدفع المسبق من خلال أجهزة طباعة البطاقات في فرعي المطار والخيران كخطوة أولى والتي تليها زيادة انتشار في القريب العاجل وبأماكن أكثر، مشيرا إلى ان خدمة طباعة البطاقات متاحة على مدار الساعة في هذين الفرعين، بغرض التسهيل على العملاء ومراعاة ظروفهم.



وأشار إلى ان عملية طباعة البطاقة وتسلمها وتفعيلها، لا تتطلب سوى إدخال البطاقة المدنية في جهاز الصرف الآلي، ومن ثم اتباع الخطوات السهلة والواضحة، مع إدخال رمز الـ OTP الذي يتسلمه العميل عبر رسالة نصية على الموبايل، وذلك تماشيا مع أعلى درجات الأمان.



وأكد مندني ان الخدمة الجديدة تأتي ضمن إطار مجموعة من الخدمات المتميزة التي يقدمها «بيتك» للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للاستفادة منها من خلال أجهزة الصرف الآلي، ضمن حرص «بيتك» على توفير أفضل تجربة مصرفية لعملائه، بما يسهل عليهم معاملاتهم المصرفية من خلال التحول الرقمي وإتاحة الفرصة للعميل لإنجاز كل ما يحتاج من خلال القنوات الرقمية سواء من خلال تطبيق KFH Online أو الفروع الذكية KFH Go أو أجهزة السحب الآلي.



وأضاف مندني: «تعد الخدمة الثانية بمنزلة نقلة نوعية في استخدام أجهزة السحب الآلي ATM، وكذلك في إتاحة أسهل وأسرع الطرق أمام العملاء لتحديث بياناتهم كاملة عن طريقهما، فمن خلال خطوات بسيطة يستطيع العميل تحديث بيانات الملف «اعرف عميلك KYC».



وقال انه سيتم تحديث بيانات البطاقة المدنية من خلال تطبيق «هويتي» وبعد إدخال الرقم المدني بجهاز السحب الآلي يتم إرسال المصادقة إلى تطبيق «هويتي» وعند موافقة العميل، تتم عملية التحديث وكذلك الأمر في تحديث البيانات المالية للعميل «اعرف عميلك KYC».



وقال ان «بيتك» انفرد كأول بنك يقوم بالإصدار الفوري للبطاقات المصرفية بالتعاون مع شركة NCR، حيث تتيح هذه التقنية للعملاء إمكانية الطباعة الفورية لبطاقة الصرف الآلي بعدة طرق مختلفة خلال 3 دقائق، منها الخدمة الذاتية من خلال البطاقة المدنية، أو من خلال الهواتف الذكية باستخدم الرمز التعريفي (QR Code)، وينفرد «بيتك» الآن وللمرة الثانية على مستوى البنوك الكويتية بإطلاق خدمة الإصدار الفوري للبطاقات الائتمانية وبطاقات الدفع المسبق عبر أجهزة الصرف الآلي من غير تقديم طلب مسبق، في فروع «بيتك» (رجال - سيدات) إلى جانب عدد من الأجهزة في المجمعات التجارية، حيث يمتلك «بيتك» الشبكة الأكبر في الكويت من حيث عدد الأجهزة المتوافرة.



وتتوافر خدمة إصدار البطاقات (الجديدة - الاستبدال)، ذاتيا على مدار الساعة بما يتناسب مع جميع أوقات العميل، دون الحاجة لزيارة الفرع ولا التحدث إلى موظفي البنك عبر الخدمة الهاتفية ولإجراء أي طلب مسبق، وتشمل جميع عملاء «بيتك» بمختلف الشرائح.



يذكر أن «بيتك» يوفر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية التي أكدت ريادته وتفوقه في هذا المجال، حيث أطلق مؤخرا ولأول مرة في الكويت، خدمة فتح حساب لغير العملاء من خلال استخدام أجهزة XTM التفاعلية، بالإضافة الى طباعة البطاقات عبر أجهزة الصرف الآلي كأول بنك في الكويت، وتجاوبا مع تطورات الأجهزة الذكية، يوفر «بيتك» خدمة استخدام الساعات الذكية لإنجاز جميع المعاملات عبر أجهزة الصرف الآلي.



كما وفر «بيتك» خدمة طلب التمويل الشخصي «أونلاين»، وفتح حساب للعملاء الجدد دون الحاجة لزيارة الفرع واعتماده بالتوقيع الإلكتروني من خلال تطبيق «هويتي»، والتحويلات المالية المحلية والخارجية، وإنشاء الودائع الاستثمارية، وفتح حساب الذهب، وبيع وشراء الذهب، وطلب دفتر شيكات، والطباعة الفورية لبطاقة السحب الآلي من خلال QR Code وإيداع الشيكات، ومتابعة المعاملات التمويلية ودفع الأقساط، والاطلاع على الخطط الاستثمارية، ومتابعة أرصدة الحسابات والودائع.



وتؤكد الخدمة الجديدة التزام «بيتك» بتبني أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الخدمات المالية لتحقيق الأفضل للعملاء ومنحهم تجربة مصرفية متميزة ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة.