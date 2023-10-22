شارك البنك الأهلي الكويتي في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي أقيمت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحضور عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ومسؤولي وقيادات البنوك الإقليمية والعالمية.



وقد مثل وفد البنك، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة عبدالله السميط، وعمر وهبي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورامي الرفاعي المدير التنفيذي للبنك في فرع مركز دبي المالي العالمي DIFC، وقد أتاح هذا التجمع الفرصة للقاء كبار المسؤولين المصرفيين، وتعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الأفكار حول آخر التطورات الاقتصادية والمصرفية في العالم.



حضر وفد البنك حفل الاستقبال الذي نظمه اتحاد مصارف الكويت على هامش الاجتماعات، برعاية وحضور وزير المالية فهد الجارالله، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وسفير الكويت في المملكة المغربية عبداللطيف اليحيا، كما حضر الحفل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم، ورؤساء مجالس الإدارات والمديرون التنفيذيون للبنوك الكويتية، ونخبة من قيادات القطاع المصرفي الكويتي وأهم القيادات المصرفية دوليا.



وحضر الوفد أيضا العديد من حفلات الاستقبال التي أقامتها مجموعة من البنوك المركزية الخليجية والمؤسسات العالمية ما ساعد على تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة التطورات المالية والمصرفية وتبادل الآراء حول التطورات العالمية.



وتشهد الاجتماعات السنوية التي تقام في شهر أكتوبر من كل عام، مشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية موضع الاهتمام العالمي، وسبل مواجهة التحديات المالية العالمية ومناقشة الإصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي والمالي وسبل التعاون بين البنوك بما يساعدها على التوسع في العديد من المناطق الجغرافية وغيرها.



وتؤكد مشاركة البنك الأهلي الكويتي في مثل هذه الاجتماعات التزامه الثابت بالاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية والمالية حول العالم، والاستفادة في رسم استراتيجيته المستقبلية.



وتعليقا على المشاركة، قال السميط: يسعدنا المشاركة في هذا التجمع الكبير مع العديد من القادة العالميين، بما يتيح لنا الفرصة لتعزيز معرفتنا وبناء علاقات إستراتيجية مع العديد من المؤسسات المالية والمساهمة في تعزيز النمو المستدام للبنك بما يسهم في تزويد عملانا بأحدث الحلول والابتكارات.



وكمؤسسة مصرفية ومالية رائدة في المنطقة، يشتهر البنك الأهلي الكويتي بسعيه المستمر لتحقيق التميز والنمو والابتكار، ومن خلال المشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي فإنه يلتزم بتعزيز مكانته كشريك موثوق في المشهد المالي العالمي.