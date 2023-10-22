مبارك الخالدي



عادت إلى البلاد أمس بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم للناشئين قادمة من سلطنة عُمان في ختام معسكر قصير أقيم في السلطنة، حيث لعب الأزرق مباراتين وديتين مع منتخب عمان في إطار الاستعدادات لخوض الاستحقاقات القادمة، وخسر الأزرق في المواجهتين 0/3 و0/2 تواليا. وعن الرحلة إلى سلطنة عُمان والمردود الفني للأزرق، أشاد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورئيس وفد المنتخب منصور باشا بمعسكر الأزرق، ‏وأشار إلى أن الهدف من المعسكر احتكاك اللاعبين مع منتخبات أخرى لاكتساب الخبرة وإثبات وجودهم، مؤكدا أن المعسكر امتداد لبرنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة. ‏