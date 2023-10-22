يعقوب العوضي



خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد من اليابان بنتيجة 30-32 في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد باريس والمقامة في قطر حاليا.



وبذلك تصدر اليابان المجموعة برصيد 4 نقاط فيما يبقى رصيد منتخبنا خاليا من النقاط، ويلتقي «أزرق اليد» اليوم بالمنتخب البحريني في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين في الـ 5.00 مساء اذ يتطلع منتخبنا لتحقيق نتيجة إيجابية تكفل له مواصلة المشوار في البطولة رغم صعوبة المواجهة.



وقدم منتخبنا مستوى مميزا رغم غيابات أبرز اللاعبين بداعي الإصابة مثل محمد عامر وعلي صفر وسيف العدواني إلى جانب فواز مشاري.



وفي سياق متصل، انتهت المباراة الودية لمنتخبنا الوطني للناشئين مع المنتخب البحريني بالتعادل 28-28 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس تحت رعاية أحمد الشحومي على صالة مجمع «أرينا مول» في مدينة صباح الأحمد البحرية، كما خاض المنتخبان مباراة ودية ثانية في ساعة متأخرة من مساء أمس وذلك استعدادا لمنافسات البطولة العربية لكرة اليد المقررة في تونس نوفمبر المقبل والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم صيف 2024.