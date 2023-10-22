أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مواصلة التزامه باتفاقية الرعاية لبطل الجت سكي يوسف عبدالرزاق لموسم 2023-2024، وذلك تماشيا مع استراتيجية البنك الشاملة في مجال تحقيق التنمية المستدامة وجهوده الهادفة إلى دعم الرياضيين الوطنيين الموهوبين في المحافل الرياضية والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.



وقد أسهم هذا التعاون طويل الأمد بين البنك وبطل العالم إلى تحقيق العديد من الانتصارات، ومنها بطولة العالم للجت سكي التي فاز بها 6 مرات، إضافة إلى حصده ميدالية ذهبية كممثل للكويت في منافسات بطولة أولمبياد آسيا. وتعد مسيرة عبدالرزاق حافلة بالأوسمة والإنجازات العالمية التي أدت إلى تأهيله لدخول موسوعة غينيس كأحد أكثر حاملي لقب بطل العالم في رياضة الجت سكي.



جدير بالذكر أن عبدالرزاق سيشارك في موسم بطولة العالم المقبلة «UIM Aquabike» للعام 23-24، إضافة إلى بطولة كأس الملك في تايلند ومنافسات بطولة الإمارات العربية المتحدة وبطولة الكويت العالمية وغيرها الكثير. وبهذه المناسبة، صرحت المدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، مروة معرفي: «KIB يؤكد اليوم دعمه المستمر للرياضيين الوطنيين الطموحين، وذلك من خلال السعي الدؤوب والجاد إلى المساعدة في الارتقاء بمستوى قطاع الرياضة الكويتي. وتحقيقا لهذه الغاية، يسعدنا تجديد اتفاقية الرعاية لمدة عام للبطل يوسف عبدالرزاق وتقديم الدعم المالي والمعنوي اللازم من أجل مساعدته في مواصلة تحقيق النجاحات والانتصارات ورفع علم الكويت عاليا في المنافسات الإقليمية والدولية».