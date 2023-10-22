ناصر العنزي - يحيى حميدان



حقق الشباب فوزا مستحقا على كاظمة 2-1 مساء أمس على ستاد جابر الأحمد الدولي ضمن الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وارتقى «أبناء الأحمدي» برصيدهم إلى 5 نقاط في المركز السابع بعدما حقق فوزه الأول في المسابقة، فيما بقي «البرتقالي» على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الخامس.



تفوق الشباب بشكل واضح في الشوط الأول، وكان الطرف الأكثر نشاطا وحركة، بفضل لياقة لاعبيه العالية في عمليات التحول من الدفاع الى الهجوم أو العكس، فيما عاب كاظمة ضعف لاعبيه في عملية البناء رغم استحواذهم على الكرة أكثر، ونشط منهم الأردني أحمد عرسان وحمد حربي، وحاول دوغلاس ليما إزعاج «الشبابيين»، بيد أن الحارس سعد العنزي لم يتعرض لأي تسديدة صوب مرماه طوال الشوط الأول.



وهدد «أبناء الأحمدي» مرمى «البرتقالي» في عدة مناسبات، بداية من انفراد المهاجم السنغالي عمر ويد ولكنه سدد الكرة ضعيفة في يد حارس كاظمة بدر الصعنون (8).



ووضع السنغالي إبراهيما غايي فريقه الشباب في المقدمة من ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم هاشم الإبراهيم(43).



وفي الشوط الثاني، تراجع المردود الهجومي للشباب، حيث فضل مدربه المونتينغري سلافيو بوبنجا تأمين تقدمه، فيما استحوذ كاظمة على الكرة، وسنحت له فرصة خطرة بعدما توغل دوغلاس في العمق الشبابي وحول الكرة لزميله من غينيا بيساو توني سيلفا والمرمى امامه، الا أنه لم يتعامل معها كما يجب (74).



وعاقب الشباب منافسه كاظمة على اهداره للفرص بتسجيله الهدف الثاني عبر تسديدة قوية من الكولومبي كارلوس ريفاس سكنت كرته شباك الصعنون (76)، وقلص النتيجة شريدة الشريدة (٩٠+٥)، لكن لم يسعف كاظمة الوقت لمعادلة النتيجة.



إلى ذلك، تختتم في الـ ٧:١٥ مساء اليوم منافسات الجولة الـ 5 لدوري زين الممتاز بلقاء واحد يجمع القادسية برصيد 8 نقاط مع النصر بـ 7 نقاط على ملعب علي صباح السالم بنادي النصر، في صراع بينهما للتقدم نحو المراكز الثلاثة الأولى خلف الكويت المتصدر بـ 13 نقطة والعربي بـ 11نقطة.



ومن المتوقع أن تكون المواجهة متكافئة بين الطرفين لما يضمانه من عناصر محترفة ذات مستوى جيد، وقد خرج الأصفر في الجولة الماضية قبل التوقف بتعادل مع العربي 1-1 ويبحث اليوم عن النقاط الثلاث لمشاركة الأخضر في المركز الثاني، في حين ان المضيف النصر، والذي يجيد اللعب على ملعبه بقيادة مدربه الوطني ظاهر العدواني، قادر على التعامل مع المباراة لمصلحته بقيادة هدافه الكولومبي هانسيل زاباتا.