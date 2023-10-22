مبارك الخالدي



دخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي مساء أمس معسكرا داخليا استعدادا لمواجهة فريق الرفاع البحريني غدا الإثنين ضمن الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي. وكان الفريق البحريني قد وصل إلى البلاد امس، وأجرى تدريبا خفيفا مساء امس.



وعن فوز الأخضر على فريق الفحيحيل أول من أمس ضمن الجولة الخامسة لبطولة دوري زين وتحضيراته للقاء الرفاع، قال المنسق الإعلامي مشعل العبكل لـ «الأنباء» إن الأخضر حقق فوزا مستحقا وثمينا وفي وقته على حساب الفحيحيل ليحافظ على موقعه المتقدم في المنافسة، موجها شكره للاعبين على مجهودهم والتزامهم بالتعليمات الفنية وكذلك لأعضاء الجهازين الفني والإداري لعملهم طوال المرحلة السابقة كفريق واحد لظهور الأخضر بأفضل صورة.



وتابع: نعمل في إدارة النادي على تطبيق توجيهات رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز عاشور ورئيس جهاز الكرة علي جواد للوصول إلى أعلى جاهزية لكل اللاعبين وتمثيلهم الأخضر بكفاءة عالية وفي أي وقت، وهذا ما تجلى في المواجهة أمام الفحيحيل رغم حالة الإصابات التي داهمت الفريق مؤخرا.



وأضاف: نطمئن جماهيرنا على سلامة المحترف ممادو ثيام واللاعب نايف حميد بعد تعرضهما لوعكة مفاجئة، ونأمل أن يكونا جاهزين قبل مواجهة الرفاع الذي نكن له كل تقدير واحترام في قمة مواجهات البطولة الآسيوية غدا، مشيرا إلى الدعم الجماهيري المتواصل لمحبي الأخضر ووقوفهم خلف الفريق.