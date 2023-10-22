يحيى حميدان



غادر البلاد مساء أمس وفد فريق الكرة بنادي الكويت متوجها إلى مكة المكرمة استعدادا لخوض مباراته أمام أهلي حلب السوري المقررة بعد غد الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.



ومن المفترض أن يؤدي وفد «الأبيض» مناسك العمرة عقب وصوله إلى مكة المكرمة أمس، حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات عقب تعادله مع خيطان 1-1 أول من أمس في الجولة الخامسة من دوري «زين» الممتاز.



من جهته، قال مدافع الكويت وصاحب هدف الإنقاذ في الوقت القاتل فهد الهاجري، إن نقطة التعادل مع «الأحمر والأسود» أفضل من لا شيء، مشيرا إلى أن المباراة كانت مميزة من الناحية الفنية، وقدم المنافس مستوى طيبا طوال دقائق المباراة، مضيفا أن مشوار الدوري لايزال طويلا، ويحتاج الفريق الكويتاوي إلى مزيد من الجهود لتجاوز التعثر الأول هذا الموسم عقب 4 انتصارات في أول 4 جولات.



هذا، ويغيب عن «الأبيض» لاعبه طلال جازع لمدة 3 أسابيع بعد تعرضه لتمزق في العضلة الضامة.



من جهته، أكد مدرب خيطان إبراهيم عبيد، أن فريقه خرج بنقطة مرضية أمام فريق منافس على لقب الدوري الممتاز، مشيرا إلى أن لاعبيه أدوا المطلوب منهم في الشوط الأول، وحاولوا في الشوط الثاني استغلال اندفاع الكويت عبر الهجمات المرتدة التي لم تكتمل بسبب بعض القصور في إتمام الهجمات. وأشاد بالجهود التي بذلها اللاعبون، وهو ما أثر عليهم في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي استقبل الفريق خلالها هدف التعادل.