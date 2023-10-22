تعادل أرسنال مع مضيفه تشلسي 2-2 مساء أمس في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 9 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليتقدم «المدفعجية» إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة، متساويا مع المتصدر مان سيتي، فيما يأتي فريق تشلسي في المركز التاسع برصيد 12 نقطة. وتخلص مان سيتي من عقبة برايتون بالفوز عليه 2-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الاتحاد، ليرفع «السيتيزن» رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي الخاسر عند 16 نقطة، في المركز السابع.

تقدم «السيتي» بواسطة مهاجمه الأرجنتيني جوليان ألفاريز (7) وضاعف النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة لمصلحة فريقه بتسجيله الهدف الثاني (19)، لكن مهاجم برشلونة السابق أنسو فاتي تمكن من تقليص الفارق (73)، وشهدت المباراة حصول مدافع مان سيتي مانويل أكانجي على البطاقة الحمراء (90)، لكن فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا تغلب على النقص العددي في الدقائق الأخيرة، واستطاع المحافظة على تقدمه، ليخرج بنقاط المباراة الثلاث.

إلى ذلك، ابتسم ديربي ميرسيسايد الـ 243 لطرفه الأحمر، فتغلب ليڤربول على ضيفه إيڤرتون المنقوص عدديا 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، وارتقى مؤقتا إلى صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس على ملعب أنفيلد في افتتاح المرحلة التاسعة.

ورفع «الريدز» رصيده إلى 20 نقطة، بالتساوي مع توتنهام الذي يستقبل فولام غداً في ختام المرحلة، وسجل صلاح هدفي المباراة (75) من ركلة جزاء دون المبالغة في احتفاله، والثاني في الوقت القاتل من هجمة مرتدة.

وقد خسر ليڤربول مرة يتيمة في آخر 29 مباراة مع جاره اللدود، خلال فترة كوفيد في فبراير 2021 على ملعب أنفيلد 2-0 بدون جماهير. وحقق ليڤربول بداية قوية هذا الموسم، بفوزه 5 مرات في 6 مباريات، قبل أن يخسر امام توتنهام، ويتعادل على أرض برايتون القوي 2-2. في المقابل، عاد إيڤرتون إلى دوامة الهزائم، فسقط للمرة السادسة في تسع مباريات، ليترنح على أبواب منطقة الهبوط. وتقام اليوم مباراة واحدة، حيث يستضيف أستون ڤيلا نظيره وست هام يونايتد.