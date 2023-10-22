استعاد ​باير ليفركوزن​ صدارة ترتيب الدوري الالماني لكرة القدم بعد فوزه على فولفسبورغ 2-1، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق 12 نقطة، وفي المركز الثامن.



وفي مباريات أخرى، عزز شتوتغارت وصافته بفوز ثمين على يونيون برلين 3-0، كما فاز ​لايبزيغ​ على دارمشتادت 3-1، وفرايبورغ على بوخوم 2-1، واينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم 3-1.



وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه فيردر بريمن 1-0 في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الألماني.



سجل هدف الفوز يوليان براندت (67)، ليرفع دورتموند رصيده إلى 20 نقطة. وهذا الفوز الخامس تواليا لفريق المدرب إدين ترزيتش الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (6 انتصارات وتعادلان)، ليواصل دورتموند صعوده الإيجابي بعد كان استهل الموسم بتعادلين في أول 3 مراحل.



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