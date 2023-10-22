أعلن نادي مان يونايتد الإنجليزي لكرة القدم أمس أن نجمه السير بوبي تشارلتون المتوج مع إنجلترا بلقب مونديال 1966، توفي عن عمر يناهز 86 عاما.



وكتب يونايتد في بيان: «مان يونايتد في حالة حداد بعد وفاة السير بوبي تشارلتون، أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم شهرة في تاريخ النادي».



وأصبح مان يونايتد مع بوبي تشارلتون أول فريق إنجليزي يفوز بكأس أوروبا للاندية البطلة (دوري الأبطال حاليا) في عام 1968.



نجح تشارلتون الذي يعتبر أحد الناجين من حادث تحطم طائرة النادي في ميونيخ والذي أودى بحياة ثمانية من زملائه في فريق مان يونايتد عام 1958، في التغلب على هذه المحنة الرهيبة وتوج بكأس العالم مع إنجلترا عام 1966 وكأس أوروبا للاندية البطلة بعد ذلك بعامين مع يونايتد.



وأصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم عام 1966، مشهورا بتسديداته الرائعة، رمزا للأناقة والروح الرياضية، وقد ولد بوبي تشارلتون في أشينغتون، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في شمال شرق إنجلترا، في 11 أكتوبر 1937، وانضم إلى يونايتد في سن الخامسة عشرة.