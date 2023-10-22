أنشأ علماء الفلك أطلسا تفصيليا لما يقرب من 400 ألف مجرة في الجوار الكوني للأرض، من خلال تجميع أطلس سمي «أطلس سيينا للمجرات»، وذلك باستخدام بيانات من تلسكوبات «نويرلاب» التابعة للمؤسسة الوطنية الأميركية للعلوم، وهو مصمم ليكون أطلس المجرات الرقمي المخصص للمجرات الكبيرة.



ويقدم الأطلس كنزا من المعلومات للباحثين الذين يدرسون كل شيء بدءا من تكوين المجرات وتطورها وحتى المادة المظلمة وموجات الجاذبية. كما أنه متاح مجانا عبر الإنترنت ليستكشفه الجمهور. وقد تم تقديم هذا الأطلس في ورقة بحثية تظهر في السلسلة الإضافية لدورية «ذا أستروفيزيكال جورنال»، بحسب ما أوردت «الجزيرة نت».



ويتضمن «أطلس سيينا للمجرات» تجميعا للبيانات من 3 مسوحات تم إنجازها بين عامي 2014 و2017، لتحديد أهداف المجرات، كما يحتوي الأطلس على بيانات إضافية من مسح أجراه القمر الاصطناعي مستكشف المسح بالأشعة تحت الحمراء واسع النطاق التابع لوكالة (ناسا) الأميركية.