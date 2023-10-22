أعلنت الفنانة العالمية الحائزة جائزة الأوسكار ميريل ستريب، انفصالها عن زوجها النحات الشهير دون جومر، بعد 45 عاما من الزواج.



ووفقا لتقرير نشره موقع الديلي ميل، كشف الثنائي عن أنهما منفصلان طوال الستة أعوام الماضية، إلا أنهما لم يفضلا الإعلان عن ذلك للجمهور ووسائل الإعلام حينها، لكنهما أكدا أنهما سيظلان يهتمان دائما ببعضهما البعض ولن تتغير محبتهما ومودتهما تجاه بعضهما البعض.



وأوضحت بعض التقارير، أنه من المتوقع أن يفاجأ الجمهور بنبأ إعلان الانفصال، خاصة بعد ظهور ميريل ستريب مؤخرا في The Princesa de Asturias Awards لعام 2023، وقد ظهرت وهي مرتدية خاتم زواجها.



يذكر أن آخر ظهور لميريل ستريب برفقة دون جومر كان خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2018، ومن بعدها لم يظهر الثنائي برفقة بعضهما البعض.