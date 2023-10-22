أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بإيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في بعض مؤسسات التعليم العالي بالولايات المتحدة.



وجاء في القرار:



مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين في مؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - Indiana University - Purdue University Indianapolis بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات.



2 - University of Missouri - Kansaas City بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات عدا برنامج البكالوريوس تخصص طب الأسنان (DDS).



مادة ثانية: لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024 بحد اقصى.



مادة ثالثة: يلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



مادة رابعة: يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه وينشر في الجريدة الرسمية.



كما أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بإيقاف تسجيل الطلبة الكويتيين في DePaul University. وتضمن القرار على:



مادة أولى: إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في DePaul University.



مادة ثانية: لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م بحد أقصى.



مادة ثالثة: يُلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار.



مادة رابـعـة: يـسـري هـذا الـقرار اعتبارا من تاريخه وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه، وينشر في الجريدة الرسمية.







القرار لا ينطبق على الطلبة الملتحقين فعلياً والمستمرين بالدراسة























