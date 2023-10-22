عبدالعزيز الفضلي



دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف أنوار الحمدان مديري المناطق التعليمية بتزويدها بالمشكلات التي تعوق العملية التعليمية مع الآراء والمقترحات التي تساهم في تفادي تلك المعوقات.



وقالت الحمدان في كتاب وجهته الى مديري المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: في ظل المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية في كافة المدارس بالمناطق التعليمية برجاء التكرم تزويدنا بالآتي:



٭ المعوقات والمشاكل التي من شأنها ان تعوق المسيرة التعليمية في كافة المدارس بالمناطق التعليمية.



٭ الآراء والمقترحات التي تساهم في تفادي المعوقات والمشاكل في حال وجودها.



٭ خطة المنطقة للاستعداد للفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2024/2023.



٭ خطة المنطقة للاستعداد للعام الدراسي المقبل 2025/2024.



مع تزويدنا ببيانات ضابط اتصال من كل منطقة تعليمية بشأن التواصل والتنسيق، آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.