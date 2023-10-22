أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا بشأن اعتماد مكتب اليقظة الدوائية، ونص القرار على:



مادة أولى: يعتمد مكتب اليقظة الدوائية بمستوى مراقبة ـ قطاع الرقابة الدوائية والغذائية تنفيذا للقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022 بشأن اعتماد تعديل الهيكل التنظيمي والاختصاصات التفصيلية لوزارة الصحة.



مادة ثانية: يتبع مكتب اليقظة الدوائية مكتب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية، ويعنى بسلامة ومأمومية استخدام المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلانية بما يتفق مع المعايير العالمية في مجال التيقظ الدوائي ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 310 لسنة 2022.



مادة ثالثة: يبلغ هذا القرار من يلزم تنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ويلغى كل قرار او نص يتعارض مع احكامه.