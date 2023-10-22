أفادت تقارير اخبارية عن استقدام قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة لتعزيزات عسكرية مع تجدد تعرض قواته لهجمات ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة.



وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه سمع دوى انفجار عنيف في قاعدة حقل العمر النفطي، أكبر قاعدة أميركية في سورية، بريف دير الزور الشرقي، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي التابع لـ «التحالف الدولي» بأجواء المنطقة.



من جهته، ذكر موقع «أثر» السوري المقرب من السلطات في دمشق، أن القاعدة الأميركية في حقل العمر تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة. وأضاف ان التحالف أدخل قافلة معدات عسكرية ولوجستية إلى قاعدته في حقل غاز العمر «كونيكو» بريف دير الزور.



وبحسب المرصد، شهدت المنطقة مناورات وتدريبات عسكرية بين قوات التحالف وقوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، استخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة، استمرت حتى فجر أمس، لرفع الجاهزية القتالية، تحسبا من هجوم محتمل من قبل الميليشيات الإيرانية.



في المقابل، أفاد المرصد، بأن الميليشيات المدعومة من إيران تتجهز لشن هجمات مكثفة على قاعدتي حقل العمر النفطي و«كونيكو» التابعتين لـ «التحالف الدولي» في ريف دير الزور الشرقي، عبر طائرات مسيرة وصواريخ، في حال تعرضها لأي هجوم من قبل القوات الأميركية على مواقعها في الضفة الغربية لنهر الفرات.



وكانت القواعد الأميركية تعرضت لعدة استهدافات الأسبوع الماضي، منها هجوم صاروخي على قاعدة حقل غاز «كونيكو»، تبعه هجوم بثلاث طائرات مسيرة طال القاعدة الأميركية في التنف عند المثلث الحدود بين سورية والأردن والعراق، وأعلنت الپنتاغون بعد هذا الاستهداف أنه تم استهداف قاعدة أميركية في سورية بمسيرة تم تدميرها ما أدى الى وقوع إصابات طفيفة في صفوف قوات التحالف.