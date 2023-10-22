القاهرة - مجدي عبدالرحمن



طالبت عضو مجلس النواب رحاب الغول عن دائرة نجع حمادي جنوب مصر بضرورة اصدار قرار وزاري عاجل يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب من أي دولة في العالم دون التقيد ببلد الإقامة للمصري في الخارج ضمن إطار تنفيذ القانون الجديد الصادر عن البرلمان بالتيسير على المصريين في الخارج.



جاء ذلك في حوار مع «الأنباء» والذي أكدت فيه ان القانون الذي صدر عن البرلمان ينتظره آلاف المصريين في الخارج للاستفادة منه فورا، وإلى تفاصيل الحوار:



لماذا تتطلعين الى صدور قرار من الحكومة بتنوع بلاد استيراد سيارات لصالح المصريين في الخارج؟



٭ انا ارى انه يمكن ان يصدر هذا القرار الجديد والذي طالبنا به خلال المناقشات في البرلمان ضمن البنود التفسيرية للائحة التنفيذية للقانون، وهذا من اجل الاسراع في تنفيذ ما تضمنه القانون من احكام جديدة في صورة النهائية، ولا شك ان هذا القرار سيحقق استفادة اوسع للمصريين في الخارج.



لكن هل ترين ان اصدار مثل هذا القرار سوف يزيد من حصيلة مصر من الدولار؟



٭ طبعا، وبالتأكيد فهذا القرار سيحقق فائدة مزدوجة لكل من الدولة والمصريين في الخارج، فهو سيحقق احد اهداف ومطالب المصريين في الخارج، حيث يحقق هدف توسيع قاعدة الاختيار للمصري لسيارته، وطالما انه يمكنه السفر الى أي من الدول لشراء السيارة التي يطلبها، فإنه ستكون هناك زيادة في حصيلة مصر من العملة الصعبة عبر قناة زيادة اعداد المستفيدين من القانون خاصة أننا بحاجة ماسة الى العملة الصعبة في هذه الفترة، ولكن شريطة ان يثبت المصري في الخارج الإقامة السارية له في الخارج كشرط للاستفادة من التيسيرات المذكورة في القانون.



هل هناك مطالب خاصة لأبناء الصعيد الموجودين في الخارج فيما يخص استيراد السيارة المشار اليها للاستعمال الشخصي؟



٭ نعم، فهناك الكثيرون ممن هم على اتصال بنا يطالبون بأن تصل السيارة عند شحنها الى المحافظة التي ينتمي اليها، وفى هذا توفير للوقت والجهد للمصريين في الخارج عبر وسائل المواصلات المتاحة ولتكن برا عبر شاحنات او طائرات تجارية او عبر البحر ثم النيل لمحافظات الوجه القبلي وهي ممتدة الى اسوان وأبوسمبل والحدود المصرية وأن يتم إنشاء وحدات جمركية خاصة في كل محافظة لإنهاء الأوراق المطلوبة والإفراج عن السيارة فورا.