أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه يعتزم «تكثيف» ضرباته على غزة استعدادا للمرحلة المقبلة من هجومه على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.



وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي الجنرال دانييل هاغاري «علينا أن ندخل المرحلة التالية من الحرب في أفضل ظروف ممكنة، سنكثف الضربات ونقلل (حجم) الخطر».



في الاثناء، تظاهر نحو مائة ألف شخص في لندن للمطالبة «بوقف الحرب في غزة» ودعم الفلسطينيين، بعد أسبوعين من استمرار الحرب بين حركة حماس واسرائيل.



وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن آلاف المتظاهرين حضروا ضمن مجموعات صغيرة أو عائلات إلى ساحة ماربل آرتش وسط العاصمة البريطانية، ما أدى إلى تعطيل حركة مرور السيارات والحافلات على جميع الطرق الرئيسية المجاورة.



وهتف المشاركون في الموكب الذي انطلق نحو وايت هول، الشارع المؤدي إلى داونينغ ستريت، «فلسطين حرة»، حاملين عشرات الأعلام واللافتات الفلسطينية التي كتب عليها «غزة: أوقفوا المجزرة» و«أوقفوا الاحتلال».



وقالت شرطة لندن على موقع «إكس» إن المسيرة كانت تضم نحو 100 ألف شخص.



وقالت مريم عبد الغني، وهي طالبة تبلغ 18 عاما من عائلة فلسطينية «لقد جئنا لنقدم دعمنا لأننا لا نستطيع أن نبقى صامتين، أن نشاهد الأخبار بدون أن نفعل شيئا».