خلال السنوات القليلة الماضية، اكتسب تحليل الأعمال أهمية كبيرة بسبب ابتكار أدوات وتقنيات متقدمة ساهمت في إحداث نقلة نوعية في مجال إدارة الأعمال حيث استفاد محللو الأعمال من تقديم أفضل النتائج والحلول لمختلف المؤسسات.



- بدءا من إدارة مستوى الخدمة إلى إدارة سلسلة التوريد وتخطيط موارد المؤسسات إلى إدارة علاقات العملاء، أضحى حجم البيانات التي تولدها هذه التطبيقات السحابية اليوم هائلا، ويزداد هذا الحجم يوميا بشكل رهيب.



- لاسيما أن هذه البيانات تلعب دورا حاسما في عملية صنع القرارات في أي مؤسسة أو مشروع، ولكن السؤال هنا كيف يمكن أن تستفيد الشركات من ملايين - بل وحتى مليارات - البيانات التي تمتلكها دون وجود الوقت أو الجهد أو المال الكافي لتحليلها!



- لحسن الحظ هناك ما يسمى أدوات تحليل البيانات التي تصنعها أفضل الشركات العالمية، بحيث تتمثل وظائف أدوات التحليلات الإحصائية هذه في توفير الكثير من الميزات التي تساعد محللي البيانات - سواء المبتدئون أو المحترفون - على جمع أفضل البيانات وتحليلها بجودة وكفاءة عالية.



ما هي أدوات تحليلات الأعمال؟



- تتضمن الأدوات التي يستخدمها محللو الأعمال مجموعة متنوعة من برامج التطبيقات التي تلتقط البيانات الكمية والنوعية من أنظمة الأعمال المختلفة وتدمجها معا.



- وبهذه الطريقة، يمكن للمحللين مراجعة البيانات وتحليلها لتمكين اتخاذ قرارات أكثر ذكاء.



- تنشر معظم الشركات مزيجا من برامج تحليل الأعمال، بما في ذلك الأدوات الإحصائية والنمذجة التنبؤية وأدوات استخراج البيانات.



- توفر هذه التطبيقات البرمجية لتحليلات الأعمال للمؤسسات نظرة شاملة على الرؤى الرئيسية التي تعمل على تحسين الكفاءة والإنتاجية والربحية.



الـ 10 أدوات لتحليل الأعمال الأكثر استخداماً

1- برنامج ساس لإدارة البيانات والتحليلات (SAS BA)



- كلمة ساس SAS هي اختصار لثلاث كلمات (Statistical Analysis System) والتي تعني نظام التحليل الإحصائي.



- تمكن قدرات تحليلات النص عالية الجودة لبرنامج ساس المستخدمين من فحص البيانات النصية غير المنظمة وتحويلها إلى معلومات ذات صلة يمكن للمحللين استخدامها لاكتشاف رؤى الشركة.



- كما تتنبأ منصة تحليلات الأعمال المتطورة أيضا بالاتجاهات المستقبلية من المعلومات التي يتم جمعها من البيانات الضخمة.



2- كليك فيو (QlikView)



- تعد هذه الأداة من أكثر الأدوات المفضلة لتحليلات الأعمال بسبب ميزاتها الفريدة، مثل التكنولوجيا الحاصلة على براءة اختراع والمعالجة داخل الذاكرة، مما يسهل تقديم تقارير تحليلات الأعمال فائقة السرعة.



- تتيح كليك فيو للمستخدمين تصور علاقات البيانات باستخدام ألوان محددة للبيانات ذات الصلة وغير ذات الصلة مع ارتباط البيانات الذي يتم الاحتفاظ به تلقائيا، مضغوطا إلى 10% من حجمه الأصلي.



3- بورد (Board)



- يتصدر بورد قائمة أدوات برمجيات محلل الأعمال الأعلى تقييما بسبب نموذج تحليلات الأعمال الرائد في الصناعة الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء تقارير ولوحات معلومات تفاعلية وبديهية لتحليلات الأعمال.



- تدمج منصة تحليلات الأعمال القابلة للتطوير بشكل كبير الأدوات التحليلية الأفضل في فئتها للأعمال، بما في ذلك مجموعة إحصائيات قوية.



- ويمكنها أيضا دعم التحليل الدقيق للسيناريوهات والتنبؤ بها من خلال معالجة البيانات المقدمة للسيناريوهات.



4- سبلانك (Splunk)



- هي واحدة من أدوات تحليل الأعمال الأكثر استخداما في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



- تم إطلاق سبلانك في البداية لمعالجة البيانات، وقد أدخل عليها مجموعة من الميزات المتطورة على مر السنين، بما في ذلك واجهة ويب سهلة الاستخدام وخيارات تصور مختلفة.



5- سيسينس (Sisense)



- سيسينس واحدة من أشهر أدوات برامج تحليل الأعمال وتتضمن وظائف تحليل النصوص الديناميكية والقوية.



- تستخدم منصة تحليلات الأعمال لغة مفتوحة المصدر للإحصاءات الحسابية.



- وتمكن المستخدمين من إجراء تحليل وتصور مكثفين للبيانات المعقدة، مما يعزز القرارات القائمة على البيانات ويحسن التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.



6- مايكروستراتيجي (Microstrategy)



- يعد مايكروستراتيجي من أحدث أدوات تحليل الأعمال، والتي تتضمن قدرات تحليلية وإحصائية ثاقبة تمكن من التنبؤ بالاتجاهات في الوقت الفعلي.



- يدمج البرنامج قدرات تحليلية فائقة تسمح بمعالجة البيانات النصية غير المهيكلة دون عناء.



- كما يمكن المستخدمين من إنشاء تقارير تحليلات الأعمال ومشاركتها من أي مكان وعلى أي جهاز.



7- نايم (KNIME)



- في عام 2004، قام فريق من مهندسي البرمجيات الخبراء من جامعة كونستانز في ألمانيا، بتطوير منصة نايم المبتكرة لتحليلات الأعمال.



- وتشتهر المنصة بأنها واحدة من أفضل برامج تحليل الأعمال عالية الأداء، من خلال نهجها الفريد في نقل البيانات.



- وهي تسهل المكونات المتنوعة للتعلم الآلي واستخراج البيانات التي تدعم التحليل المستمر والبرمجة المرئية وتقرير تحليلات الأعمال السلس.



8- دونداس بي آي (Dundas BI)



- يوفر دونداس بي آي تحليلات آلية وتنبؤات بالاتجاهات ولوحة تحكم عالية المستوى تساعد المستخدمين على تصور البيانات وإنشاء تقارير تحليلات الأعمال من خلال ميزات السحب والإفلات سهلة الاستخدام.



9- تيبكو سبوت فاير (TIBCO Spotfire)



- تقدم تيبكو سبوت فاير، المعترف بها كواحدة من أكثر الأدوات تقدما لتحليلات الأعمال، حلول تحليلات قوية وآلية تسمح لمحترفي البيانات بتشغيل تقارير وتحليلات الأعمال على مدى فترة زمنية محددة.



- ساهمت أحدث ترقية لمنصة سبوت فاير في تحسين قدرات التحليل الإحصائي والقدرة على تحليل البيانات غير المهيكلة القائمة على النص.



10- تابلو لتحليلات البيانات الضخمة (Tableau Big Data Analytics)



- أجمع الخبراء على أن أداة تابلو من أفضل برامج تحليل الأعمال، نظرا لقدراته الديناميكية والمتطورة لتحليل النص غير المنظم.



- تمكن منصة تحليلات الأعمال من تابلو، والتي تتضمن أدوات إحصائية قوية وموثوقة، المستخدمين من إجراء تحليل متعمق لشبكات التواصل الاجتماعي، والتنبؤ بالأنماط بناء على البيانات الحالية والسابقة.