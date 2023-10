كل شهر، عندما تصل فاتورة بطاقتك الائتمانية، لديك خيار «دفع رصيد بطاقتك بالكامل» أو سداد الحد الأدنى المطلوب فقط للدفع.



وفيما قد يبدو من الأسهل - أو حتى من الحكمة المالية - دفع الحد الأدنى المطلوب للدفع فقط، إلا أن هذا القرار يمكن أن يكلفك الكثير لاحقا، إذ إن أي رسوم لا يغطيها الحد الأدنى للأقساط ستبدأ في جلب الفوائد والرسوم، مما قد يؤدي بسرعة إلى ديون دائمة، نظرا لأسعار الفائدة المرتفعة اليوم.



وتلخيصا، فإن دفع رصيدك بالكامل كلما استطعت هو أفضل طريقة لتجنب الفوائد المكلفة تماما. وأي مبلغ إضافي عن الحد الأدنى كل شهر يمكن أن يقطع شوطا طويلا في مساعدتك على تجنب ديون بطاقة الائتمان الدائمة.



وإذا كنت تسدد الحد الأدنى من الدفعات، أو كنت تفكر في القيام بذلك عند استحقاق دفعتك التالية، فإليك كيفية تحقيق أقصى استفادة من الموقف لحماية أموالك وائتمانك على المدى الطويل - وما يجب معرفته حول الحد الأدنى من الدفعات اليوم.



كيف يعمل الحد الأدنى للدفع ببطاقة الائتمان؟



الحد الأدنى للدفع ببطاقة الائتمان هو الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب عليك دفعه بحلول تاريخ الاستحقاق للحفاظ على حسابك في وضع جيد. إن دفع الحد الأدنى على الأقل سيساعدك أيضا على تجنب رسوم وعقوبات التأخر في السداد.



ويمكنك تحديد الحد الأدنى لمبلغ الدفع الخاص بك في كشف حساب بطاقتك الائتمانية أو من خلال حسابك المحمول أو عبر الإنترنت. عادة، سيتم إدراج رصيد كشف حسابك والرصيد الإجمالي والحد الأدنى للمبلغ المستحق في أعلى كشف حسابك الشهري.



كيف يتم حساب الحد الأدنى للدفع الخاص بي؟



عادة ما يكون الحد الأدنى للدفعة عبارة عن نسبة مئوية من إجمالي الرصيد مع إضافة أي فوائد أو رسوم أو مدفوعات متأخرة السداد. إذا كان رصيدك الإجمالي أقل من مبلغ معين، فقد تكون مدينا للرصيد الإجمالي كحد أدنى.



يمكن أن يختلف الحد الأدنى للمدفوعات وفقا لجهة إصدار بطاقتك الائتمانية أو دولتك.



وفي الولايات المتحدة على سبيل المثال، وتحديدا بطاقات «كابيتال وان». تتمتع كل من بطاقة «Capital One Quicksilver Cash Rewards» الائتمانية، وبطاقة «Capital One Platinum» الائتمانية، وبطاقة «Capital One Venture X Rewards» الائتمانية، من بين بطاقات أخرى، بنفس حساب الحد الأدنى للدفع.



فإذا كان رصيدك أقل من 25 دولارا، فإن الحد الأدنى للدفع هو هذا المبلغ الإجمالي. إذا كان رصيدك يزيد على 25 دولارا، فإن الحد الأدنى للدفع هو 25 دولارا أو 1% من رصيدك بالإضافة إلى الفائدة الجديدة ورسوم الدفع المتأخر، أيهما أكبر. تتم أيضا إضافة أي مبلغ فات موعد استحقاقه إلى الحد الأدنى للدفعة الشهرية.



ولدى شركات بطاقات الائتمان الأخرى حسابات مماثلة للحد الأدنى للدفع.