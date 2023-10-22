أرسلت تركيا اليوم الأحد، طائرة رئاسية على متنها فريق طبي متخصص ومواد دوائية موجهة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة لتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية عن مصادر في وزارة الصحة التركية القول، بأن الطائرة التي أقلعت من مطار (أسنبوغا) بأنقرة باتجاه مصر تحمل فريقا مكونا من 20 طبيبا متخصصا ومواد دوائية ومستلزمات طبية.

وأوضحت أن الفريق الطبي يضم أطباء متخصصين ببناء مشاف ميدانية في مطار (العريش) بمحافظة شمال سيناء المصرية ومعبر (رفح) الحدودي بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

وفي سياق متصل قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي إنه "أجرى المباحثات اللازمة مع نظيره المصري خالد عبد الغفار لنقل المساعدات الموجهة لسكان (غزة) عبر الأراضي المصرية".

وأضاف قوجة أن "الفريق الطبي التركي سيعمل مع المسؤولين المصريين على حصر الأدوية والمستلزمات الطبية الملحة لسكان قطاع غزة".

وأوضح أن الفريق الطبي التركي سيقوم على ضوء تحضيراته مع الجانب المصري بإجراء دراسة جدوى لإنشاء مستشفيات ميدانية في مطار (العريش) وفي معبر (رفح) الحدودي.

وذكر أنه عقب انتهاء التحضيرات اللازمة سترسل تركيا المعدات اللازمة من أجل إنشاء المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف عبر سفينة خاصة إلى مصر.

وأشار إلى أن الفريق الطبي التركي يخطط لاستكمال التحضيرات الخاصة بتسليم الأدوية والمعدات الطبية إلى الجهات المعنية بغية إيصالها إلى المتضررين في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات مكثفة على قطاع غزة الذي يعيش حصارا مطبقا منذ 7 أكتوبر الجاري وقطع عنه الغذاء والماء والدواء والوقود ما تسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور في ظل خروج العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.