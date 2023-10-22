حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح "خارجا عن السيطرة" ما لم توقف الدولة العبرية "فورا الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في غزة".

وقال الوزير خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور في طهران "اليوم، المنطقة أشبه ببرميل بارود (...) أريد أن أحذر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني التابع (لها) بأنه في حال لم يضعا حدا فورا للجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في غزة، كل الاحتمالات ممكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن السيطرة".



