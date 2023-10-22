عبرت الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الجانب الفلسطيني من منفذ رفح البري جنوبي قطاع غزة.

وذكرت قناة «القاهرة» الإخبارية أن الجهود المصرية نجحت في فتح منفذ رفح من الجانب الفلسطيني لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث دخلت الدفعة الأولى أمس، وشملت 20 شاحنة محملة بالمستلزمات الطبية والغذائية.

واضافت أن «الهلال الأحمر» المصري دفعت بـ3 شاحنات في الدفعة الثانية ضمن قافلة المساعدات.

وأوضحت أن قافلة المساعدات الثانية لقطاع غزة شملت 17 شاحنة.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند منفذ رفح من الجانب الفلسطيني، تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.