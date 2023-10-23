

عبدالعزيز الفضلي



دعت الموجه الفني العام لمادة العلوم بوزارة التربية منى الأنصاري بضرورة قبول جميع طلبات معلمات ومعلمي تخصصات العلوم من الكويتيين وغير الكويتيين (ذكور واناث) وذلك لسد النقص الذي تعاني منها المدارس.



وقالت الأنصاري في كتاب وجهته لوكيل التعليم العام، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: يطيب للتوجيه الفني العام للعلوم أن يقدم لكم التحيات ونظرا للحاجة الى معلمات ومعلمين من جميع تخصصات العلوم للمرحلة الثانوية: فيزياء وكيمياء وأحياء وجيولوجيا (ذكور وإناث) وعلوم للمرحلة المتوسطة، وذلك لافتتاح مدارس جديدة والظروف التي تمر بها المعلمات من رعاية أسرة وإجازات وضع وأمومة.



وعليه، يرجى الإيعاز لمن يلزم بقبول جميع طلبات المعلمات والمعلمين من تخصصات العلوم وعلوم للمرحلة المتوسطة من الكويتيين (ذكور وإناث) وغير الكويتيين من الخليجيين وأبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية، وذلك لسد العجز بالمدارس، علما أن تخصص العلوم تتم دروسه في المختبرات، ما يتطلب وجود معلم أساسي ومعلم مساعد في المختبر، وذلك تماشيا مع التطورات والأنشطة التي يبذلها التوجيه الفني العام للعلوم.



يذكر أن هذه المرة الثالثة التي تخاطب الأنصاري قطاع التعليم العام لسد النقص في المدارس بمراحلها المختلفة.