بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني نواف المعاودة مع وكيل محكمة التمييز المستشار إسحاق الكندري فرص زيادة برامج التعاون المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أن الوزير المعاودة رحب بالوفد القضائي الكويتي الذي يزور البحرين حاليا في إطار برنامج الزيارات الثنائية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي.



وأشاد المعاودة بعمق أواصر العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده على الدوام من تقدم ونماء في المجالات كافة مؤكدا أهمية مثل هذه الزيارات في تبادل الخبرات واستعراض أبرز الاتجاهات التطويرية في المجالات العدلية.



وبحث اللقاء وفقا لما اوردته الوكالة الرسمية فرص زيادة برامج التعاون المشترك وخصوصا فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع العدالة وتصميم الدورات التدريبية القانونية المتخصصة.