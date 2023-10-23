

استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية ممثلة بفرع تجنيد المتطوعين بالتعاون مع قيادة الشرطة العسكرية، دفعة المتطوعين ضباط الصف والأفراد المشتركة رقم (105)، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بقيادة الشرطة العسكرية.



كما اتخذت قيادة الشرطة العسكرية جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش.